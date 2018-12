Bezirkshauptmann beleidigt: Geldstrafe

An Wegen übler Nachrede und Beleidigung wurde der unbescholtene Frühpensionist gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Geldstrafe von 1200 Euro (200 Tagessätze zu je sechs Euro) verurteilt.

Verteidiger Martin Rützler beantragte einen Freispruch für seinen Mandanten. Der Angeklagte sagte, er habe in Notwehr gehandelt. Denn der Bezirks­hauptmann sei, wie auch der Landeshauptmann und der Feldkircher Chef-Staatsanwalt, ein Mitwisser der kriminellen Machenschaften des Landeskrankenhauses Feldkirch. Am Spital sei 1998 seine Bandscheiben­operation verpfuscht worden, gab der Angeklagte zu Protokoll. In einem Zivilprozess sei aber am Landesgericht rechtskräftig festgestellt worden, dass den behandelnden Ärzten kein Kunstfehler unterlaufen sei, erwiderte Richterin Nachbaur.