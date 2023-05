Beyoncé startete Welttour mit dreistündiger Show in Schweden

Der US-Popstar zog in Schweden die Massen an

Mit einer fast dreistündigen Megashow in Stockholm hat US-Superstar Beyoncé ("Crazy In Love", "Break My Soul") ihre Welttournee eingeläutet. Zum Auftakt der "Renaissance World Tour" lieferte die 41 Jahre alte Grammy-Rekordgewinnerin am Mittwochabend ein opulentes Bühnenspektakel mit insgesamt 36 neuen wie alten Hits, einer aufwendigen Videoshow und immer wieder wechselnden Outfits.

Internationale wie nationale Musikrezensenten waren begeistert von ihrem Auftritt in der Stockholmer Friends Arena. "Beyoncé bombardiert alle denkbaren Sinne", schrieb etwa das heimische "Aftonbladet". Es bestehe keinerlei Zweifel, dass sich der Superstar einmal mehr selbst übertreffe. Beyoncé hatte im vergangenen Jahr ihr siebentes Studioalbum "Renaissance" veröffentlicht. Die "Renaissance World Tour" ist ihre erste Solotournee seit knapp sieben Jahren. Im Juni sind auch drei Großkonzerte in Deutschland - in Köln (15. Juni), Hamburg (21. Juni) und Frankfurt (24. Juni) - angesetzt, Österreich steht aktuell nicht auf Beyoncés Tourplan.

