Bewusstseinskampagne zu "K.O.-Tropfen" startet in Wien

Wer beim geselligen Zusammensein in einer Bar, bei einer Party oder einem Fest im privaten Umfeld plötzlich das Bewusstsein verliert, dem wurden möglicherweise sogenannte K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt. Betroffen sind vor allem Frauen, wobei die Zahlen zuletzt angestiegen sind. Die Stadt Wien startet nun eine Informationskampagne, um über die Gefahr aufzuklären und um darüber zu informieren, was zu tun ist, wenn es zu einem Verdachtsfall gekommen ist.

Den Opfern fehlt häufig die Erinnerung an einige Stunden. Sie wachen manchmal an fremden Orten auf, fehlende Kleidung oder Schmerzen im Unterleib deuten auf sexuelle Übergriffe hin. Aber auch Raubdelikte wurden gemeldet. Unter dem Motto "Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen" wird nun zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage aufgerufen. In TV-Spots, auf Freecards oder Citylights wird auf die Problematik hingewiesen. Bierdeckel mit der Aufschrift "Halt! Dein Glas immer fest" werden in Lokalen aufgelegt.