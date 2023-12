Bewohner aus verrauchtem Wiener Brandhaus gerettet

Menschen mit Drehleiter in Sicherheit gebracht

Aufgrund eines Zimmerbrands in Wien-Brigittenau mussten Mittwochvormittag mehrere Bewohner aus einem verrauchten Haus in der Rebhanngasse gerettet werden, berichtete die Berufsfeuerwehr. Der Bewohner der Brandwohnung konnte verletzt gerade noch flüchten. Seine Nachbarn waren aber vom Rauch eingeschlossen und einige von ihnen mussten mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht werden, hieß es von der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Brandrauch aus mehreren Fenstern der Erdgeschoßwohnung. Der verletzte Bewohner wurde umgehend von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Atemschutztrupps begannen mit der Brandbekämpfung, der Kontrolle des Stiegenhauses und brachten bereits hier die ersten Menschen ins Freie. Bewohner, die sich an Fenstern bemerkbar machten, wurden mit der Drehleiter geborgen.

Mit Hochleistungslüftern drückte die Feuerwehr den Rauch aus dem Stiegenhaus und der Brandwohnung. Weitere Atemschutztrupps kontrollierten sämtliche Wohnungen des Gebäudes und lüfteten diese erforderlichenfalls. Die Brandursache war noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.