Bewerbungen für KHM-Generaldirektion bis 1. Dezember

Knapp drei Wochen nach dem Rückzieher des designierten KHM-Generaldirektors Eike Schmidt hat das Kulturministerium den Posten, den Sabine Haag derzeit interimistisch übernommen hat, offiziell ausgeschrieben. Bewerbungen für die wissenschaftliche Geschäftsführung des Museumsverbands sind bis zum 1. Dezember einzureichen. Die Besetzung soll "ehestmöglich" erfolgen.

Der Vertrag für die Stelle an der Spitze des Kunsthistorischen Museums, das Sabine Haag ab 1. Jänner 2009 für zehn Jahre leitete, läuft fünf Jahre. Zu den Kernaufgaben zählen laut Ausschreibung "die Bewahrung, der Ausbau, die wissenschaftliche Erschließung, die Präsentation und Verwaltung der anvertrauten Zeugnisse der Geschichte und Gegenwart der Künste sowie der sie erforschenden Wissenschaften (Sammlungsgut), darüber hinaus die Bereicherung des Kulturlebens im In- und Ausland, insbesondere im Hinblick auf den großen historischen Hintergrund und seine kunst- und kulturgeschichtliche sowie kulturpolitische Bedeutung in der Gegenwart".