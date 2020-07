„Bewegung und Begegnung mit Köpfchen“

Auf Initiative der Stadt Hohenems laden die Hohenemser Seniorenverbände alle Senioren zu dieser spannenden, erstmaligen Aktivität ein.

Das Ganze findet am 14., 15. und 16. Juli 2020 im Hohenemser Ried statt und ist kostenlos. In dieser Zeit werden insgesamt 10 Kontrollpunkte aufgestellt sein. Gestartet werden kann wie man möchte: alleine oder zusammen, als Spaziergang, joggend, mit dem Rad oder dem Elektrorad. Auch die Startzeit ist vollkommen frei wählbar: frühmorgens, mittags, abends etc.