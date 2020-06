Mit einem Fitnessprogramm der besonderen Art in den Tag starten? Ab Montag, dem 29. Juni 2020, ist das in der Stadt Hohenems mit der Aktion „>>bewegt in den Tag“ möglich!

Zwei Wochen lang bietet „Vorarlberg >>bewegt“ immer montags ab 6.45 Uhr die Möglichkeit, an einem kostenlosen Freilufttraining teilzunehmen. Mitten auf dem Schlossplatz erwartet die Teilnehmer zunächst ein abwechselndes Fitnessprogramm. Die Trainer werden sich tolle Möglichkeiten einfallen lassen, um Kreislauf und Körper in einer 30- bis 40-minütigen Fitnesseinheit in Schwung zu bringen. Im Anschluss daran gibt es für alle ein kleines Frühstück, um frisch, gut gestärkt und vor allem „>>bewegt“ in den Tag zu starten.