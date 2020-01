Bewaffneter Zwischenfall auf Hawaii: Mindestens drei Tote

Bei einem bewaffneten Zwischenfall in Diamond Head auf Hawaii sind am Sonntag (Ortszeit) mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Polizisten. Eine Hausbesitzerin habe versucht, einen problematischen Mieter vor die Tür zu setzen, sei dabei von dem Mann niedergestochen worden, berichteten örtliche Medien.

Nach dem Angriff auf die Polizisten setzte der Schütze nach Medienberichten das Haus in Brand. Der Täter sei in den Flammen, die gleich mehrere Gebäude erfassten und zerstörten, ums Leben gekommen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Hawaiis Gouverneur David Ige sprach den Angehörigen der getöteten Polizisten in einem Tweet sein Mitgefühl aus.