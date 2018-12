Bewaffneter Raub und Ausbruch aus Justizanstalt vor Gericht

Bankfiliale heimgesucht, Werkzeugdiebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung werden vorgeworfen.

Ein 22-jähriger und ein 42-jähriger Kroate müssen sich heute wegen einer ganzen Reihe von Vorwürfen vor Gericht verantworten. Die beiden werden beschuldigt, bei einem Banküberfall auf eine Filiale in Dornbirn Haselstauden im Mai dieses Jahres gemeinsame Sache gemacht haben. Der Jüngere soll eine Angestellte mit einer Waffe bedroht und 38.000 Euro erbeutet haben. Sein Kumpel soll ihm geholfen haben. Dazu kommt ein Werkzeugdiebstahl im Wert von 23.000 Euro. Und zu guter Letzt soll einer der beiden einen Ausbruch aus dem Gefängnis versucht und dabei einen Wachebeamten verletzt haben.

Schwarzer Peter

Die beiden einstigen Kollegen scheinen die Schuld hin und her zu schieben. Dann wieder wechselt der Jüngere seine Verantwortung und will seinen Kollegen aus dem Raub und dem Diebstahl heraushalten. Während der Jüngere zum Raub und dem Werkzeugdiebstahl geständig ist und ursprünglich angab, sein Kumpel sei mit von der Partie gewesen, beharrt der achtfach Vorbestrafte, er habe von nichts gewusst und schon gar nicht irgendwo mitgeholfen. Der Prozess wurde bis in den Nachmittag anberaumt.