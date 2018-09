Bewaffneter Raub mit zehn Cent Beute: Freispruch

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag im Landesgericht Linz rechtskräftig vom Vorwurf freigesprochen worden, drei Jugendliche mit einer Pistole ausgeraubt zu haben. Die Beute betrug nur zehn Cent, die Strafandrohung hingegen siebeneinhalb Jahre. Das Gericht kam aber zur Auffassung, dass "die Schuld nicht nachweisbar" sei - nicht zuletzt wegen der widersprüchlichen Opfer-Aussagen.

Dem 18-jährigen Lehrling – zum Tatzeitpunkt am 28. März war er noch 17 – wurde vorgeworfen, in einem WC in einem Linzer Park drei Jugendliche im Alter von 14 bzw. 15 Jahren mit einer repetierten Pistole bedroht und von ihnen Geld gefordert zu haben. Die Staatsanwaltschaft wertet ein derartiges Geschehen – auch bei einer marginalen Beute – als schweren Raub, daher die hohe Strafdrohung.