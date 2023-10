Bewaffneter in Melk bei Polizei-Großeinsatz festgenommen

Wegen eines Bewaffneten ist die Polizei am Freitag in Melk im Großeinsatz gestanden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner sprach auf Anfrage von einem "Vorfall mit einer Waffe" nach einem Beziehungsstreit. Ermittlungen waren im Laufen. Der Mann soll laut einem "Heute"-Onlinebericht mit einer Waffe auf den Stiftsfelsen geklettert sein und von dort aus gedroht haben, auf Passanten zu schießen bzw. dass er springen wolle.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)