Bewaffnete töten sechs Menschen auf Party in Mexiko

Im Nordwesten Mexikos haben Bewaffnete am Freitag auf einer Party sechs Menschen getötet. 26 Personen wurden verletzt. "Erste Ermittlungen deuten daraufhin, dass es ein direkter Anschlag auf den Anführer einer kriminellen Gruppe war, gegen den Haftbefehle wegen versuchten Femizids, Totschlags, Freiheitsberaubung und krimineller Vereinigung vorlagen", erklärte die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaats Sonora. Der mutmaßliche Kriminelle sei unter den Todesopfern.

Bewaffnete Kartellmitglieder haben in der Vergangenheit immer wieder soziale Zusammenkünfte in Mexiko angegriffen. Am 17. Dezember hatten Bewaffnete das Feuer auf einer Weihnachtsparty in Zentralmexiko eröffnet, es gab elf Todesopfer. Seit 2006 wurden in dem Land mehr als 420.000 Menschen in einer Spirale der Drogengewalt getötet.