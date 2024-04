Bevölkerungswachstum in Vorarlberg geht zurück

Neue Daten zeigen eine deutliche Verlangsamung des Bevölkerungswachstums in Vorarlberg.

Zum Stichtag 31. März 2024 waren in Vorarlberg 410.661 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, was einen Zuwachs von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies bedeutet eine Zunahme von lediglich 2.750 Hauptwohnsitzen.

Die Stadt Dornbirn hat erstmals mehr als 52.000 Hauptwohnsitze erreicht und stellt somit einen signifikanten Anteil am regionalen Bevölkerungswachstum dar.

Personen aus 157 Nationen

In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung um 33.597 Personen gewachsen, was einem Anstieg von 8,9 Prozent entspricht. Die stärksten Wachstumsraten finden sich in Dornbirn, Feldkirch, Lustenau, Hohenems und Bludenz. Einige Gemeinden wie Sonntag, Schwarzach und St. Anton im Montafon haben dagegen Bevölkerungsrückgänge verzeichnet.