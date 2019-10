Bevölkerung Hongkongs für Friedensnobelpreis vorgeschlagen

Eine norwegische Abgeordnete hat die Bevölkerung Hongkongs für den Friedensnobelpreis 2020 vorgeschlagen. Die Hongkonger riskierten "jeden Tag ihr Leben und ihre Sicherheit, um für Meinungsfreiheit und Demokratie einzutreten", begründete die Abgeordnete Guri Melby im Kurzbotschaftendienst Twitter ihren Schritt. Der Vorschlag könnte die Beziehungen Norwegens zu China erheblich beeinträchtigen.

Der Zeitung "Aftenposten" sagte Melby am Mittwoch, das Handeln der Hongkonger habe Auswirkungen weit über Hongkong hinaus. Melby gehört der kleinen liberalen Partei Norwegens an, die an der Regierungskoalition beteiligt ist.