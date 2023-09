Bevölkerung bei Cannabis-Legalisierung gespalten

Die deutsche Ampelkoalition hat Ende des Sommers eine Teillegalisierung von Cannabis für den Privatgebrauch beschlossen. Dass Österreich folgen wird, glaubt laut einer am Dienstag präsentierten Umfrage nur rund ein Drittel der Befragten. Einer knappen Mehrheit wäre das auch gar nicht recht, hat das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent erhoben: Die öffentliche Meinung sei gespalten in 48 Prozent Befürworter und 52 Prozent Gegner.

In Deutschland soll für erwachsene Privatpersonen künftig der Besitz von 25 Gramm bzw. der Anbau von bis zu drei Pflanzen Cannabis erlaubt sein. In Österreich zählt der Stoff zu den verbotenen Suchtmitteln, Konsum, Anbau, Weitergabe und Handel sind strafbar.

Die Umfrage unter 1.000 Menschen in Österreich im Alter von 14 bis 75 Jahren zeige Bruchlinien sowohl in den Generationen als auch in den politischen Ansichten: "Die Angehörigen der Millennials und GenZ positionieren sich mehrheitlich für eine Entkriminalisierung des Kiffens. Auch bei der politischen Positionierung sind die Fronten klar erkennbar. Mitte-links-Wählerinnen und -Wähler sprechen sich mit rund 60 Prozent eindeutig für eine Marihuana-Freigabe aus. Im ÖVP-Lager gibt es im Vergleich dazu 60 Prozent Legalisierungsgegner", erläuterte Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent. In beiden Lagern gelte aber die Devise "safety first". Acht von zehn Befragten fänden eine begleitende Aufklärungskampagne über die Risiken sehr wichtig.