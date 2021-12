Bettina Leidl wird MuseumsQuartier-Geschäftsführerin

Bettina Leidl, derzeit Direktorin des Kunst Haus Wien, übernimmt am 14. Februar 2022 die Geschäftsführung der MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsGesmbH. Ihre Bestellung durch die Generalversammlung wurde am Freitag von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bekanntgegeben. 25 Bewerbungen waren eingegangen, davon acht von Frauen. Sieben Personen wurden zu Hearings eingeladen. Leidls Vertrag läuft fünf Jahre.

Bettina Leidl, Jahrgang 1962, war Geschäftsführerin der KÖR-Kunst im öffentlichen Raum GmbH (2007-2011), der Kunsthalle Wien (1997-2011) sowie von departure (2011-2014) und ist seit 2014 Allein-Geschäftsführerin des Kunst Haus Wien. Außerdem ist sie Präsidentin von ICOM Österreich. In ihrer Bewerbung habe Leidl einen besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt, hieß es heute in einer Aussendung. So soll das MuseumsQuartier bei der ökologischen Transformation langfristig eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Öffnung des Areals als Diskursort war ein weiterer Schwerpunkt ihrer Bewerbung.