Betrunkener wollte in Graz mehrere Fahrzeuglenker berauben

Ein betrunkener 35-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Graz versucht, einen Radfahrer und mehrere Autolenker zu berauben, indem er sich auf die Straße stellte, sie anhielt und attackierte. Der Mann wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen. Bei der Einvernahme drohte er einem Polizisten mit dem Umbringen und versuchte, ihm die Pistole zu entreißen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 35-Jährige hatte gegen 16.15 Uhr einen gleichaltrigen Grazer angesprochen, der gerade sein Fahrrad in der Wiener Straße vor einem Geschäft abstellte. Nach der Frage, ob der Grazer in der Nähe ein Lokal kenne, wollte der Mann Geld und täuschte mit den Händen in der Jackentasche eine Waffe vor. Der Radfahrer ließ sich aber nicht einschüchtern, er stieß den Mann weg, worauf der sich entfernte.