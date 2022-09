Betrunkener verwüstet Wettlokal in Salzburg

Einen teuren Ausraster hat sich am Samstagvormittag ein betrunkener 39-Jähriger in einem Wettlokal in Salzburg-Lehen erlabt: Der Mann beschädigte diverse Einrichtungsgegenstände, Spielautomaten und Fernseher. Einen 38-Jährigen bedrohte er mit dem Umbringen. Im Wettlokal dürfte ein Gesamtschaden von 16.000 Euro entstanden sein. Der Grund für den Ausraster ist vorerst unbekannt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Beim Versuch, den Tobenden zu beruhigen, verletzten sich der Betrunkene und ein Zeuge gegenseitig. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 39-Jährige ebenfalls aggressiv. Erst nach seiner Festnahme fing er sich nach kurzer Zeit wieder soweit, dass er in die Obhut von Angehörigen übergeben werden konnte. Er wurde auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.