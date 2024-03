Betrunkener Steirer stach auf Ehemann von Bekannter ein

Ein 45-jähriger Mann hat am Freitagabend in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) auf einen 38-jährigen Mann eingestochen und diesen schwer verletzt. Laut Polizei war es in der Wohnung eines Ehepaares zu einem Streit zwischen dem 38-jährigen Ehemann und dem 45-jährigen Bekannten der Ehefrau gekommen. Dabei versetzte der 45-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stiche am Oberkörper. Er wurde festgenommen.

Der 45-Jährige hatte nach der Tat die Wohnung verlassen und war geflüchtet. Eine Polizeistreife nahm ihn rund einen Kilometer von der Wohnanlage entfernt fest, der Mann leistete keinen Widerstand. Er gab die Tat zu. Das Opfer hatte trotz seiner Verletzungen die Wohnung verlassen, war aber vor der Wohnanlage zusammengebrochen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Beide Männer standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss.