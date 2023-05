Betrunkener stach in Vbg. nach Zurechtweisung Mann nieder

Ein betrunkener 35-Jähriger hat am Donnerstag am Bahnhof Götzis (Bez. Feldkirch) einen 24-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Der 35-Jährige hatte auf dem Bahnsteig uriniert, woraufhin er von Anwesenden - darunter auch der 24-Jährige - zum Benützen eines WC aufgefordert worden war. Der 35-Jährige entfernte sich, kam kurz darauf aber wieder zurück und stach dem Mann im Vorbeigehen in den Rücken. Mit einer Notoperation wurde das Leben des 24-Jährigen gerettet.

Der polizeilich bekannte 35-Jährige, dessen Alkoholisierung von der Exekutive als "erheblich" beschrieben wurde, flüchtete nach der um etwa 19.30 Uhr begangenen Tat. Im Zuge einer Alarmfahndung wurde er jedoch wenig später im Ortsgebiet von Götzis festgenommen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch überstellt. Gegen ihn besteht bereits ein behördliches Waffenverbot.

Der 24-Jährige aus dem Vorarlberger Oberland befand sich nach der Notoperation in stabilem Gesundheitszustand. Er konnte bereits von der Polizei befragt werden.