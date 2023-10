Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Ein betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe, ein sogenannter Totschläger, gefunden und sichergestellt.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Erst Freitagabend attackierte ein 39-Jähriger seine Ex-Freundin in Liesing mit einem Messer. Der Mann passte die Gleichaltrige auf der Straße ab und stach zu. Die 39-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichwunden im Rücken und an der Schulter. Erst als eine zufällig vorbeikommende Passantin die Polizei verständigte, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)