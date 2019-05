Betrunkener raste mit geborgtem Auto Wiener Polizei davon

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in Wien-Meidling der Anhaltung durch die Polizei entziehen wollen. Der 27-Jährige raste mit dem geborgten Pkw davon, überfuhr rote Ampeln und eine Verkehrsinsel. Die Flucht endete mit der Festnahme und Anzeigen. Einen Kfz-Führerschein besitzt der Inder ebenso wenig wie eine Aufenthaltsbewilligung, berichtete die Exekutive.

Beamte der Inspektion Hufelandgasse signalisierten gegen 3.10 Uhr in der Breitenfurter Straße dem Lenker, wegen seiner auffälligen Fahrweise anzuhalten. Als sich die Uniformierten dem stehenden Auto näherten, stieg der Mann aufs Gaspedal und raste “dauerhaft”, wie es im Bericht hieß, durch das Ortsgebiet. Er überfuhr drei Kreuzungen bei Rotlicht und im Bereich der Aßmayergasse schließlich die Verkehrsinsel. Er verlor die Kontrolle über das fahrunfähig gewordene Auto und kam in einem Kreisverkehr zum Stillstand.

In der Niederhofstraße stellten die Polizisten schließlich den zu Fuß weiter geflüchteten Inder. Er wurde nach fremdenpolizeilichen Bestimmungen festgenommen. Eine Untersuchung des Blutalkoholgehaltes ergab einen Messwert von 1,64 Promille. Der 27-Jährige wurde wegen diverser, teilweise schwerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.