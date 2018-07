Betrunkene Oberösterreicherin mit Kind im Auto gestoppt

Die oberösterreichische Polizei hat am Samstagabend in Altmünster (Bez. Gmunden) eine schwer betrunkene Lenkerin aus dem Verkehr gezogen. Die 40-Jährige hatte sich mit 2,66 Promille hinters Lenkrad gesetzt. Als die Beamten nach dem Hinweis eines anderen Autofahrers die Frau anhielten, war im Wagen war auch der achtjährige Sohn der Lenkerin. Die Frau musste den Führerschein abgeben.

In Ebensee (Bez. Gmunden) stieß indes am Sonntag ein 26-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw einen 20-jährigen Fußgänger nieder und beging dann Fahrerflucht. Der Mann überholte gegen 2.25 Uhr auf der Alten Traunstraße eine am rechten Fahrbahnrand gehende Personengruppe. Der Lenker hielt danach an, legte den Rückwärtsgang ein und stieß einen der Fußgänger nieder.