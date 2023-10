Betrugsmasche bei Ladenbetreiberin Claudia Wolf: Wie sie beinahe um eine hohe Summe gebracht wurde!

Claudia Wolf führt ihr Geschäft in Rankweil seit dem Jahr 2020. Doch der 16. Juni 2023 sollte einen düsteren Wendepunkt in ihrer unternehmerischen Tätigkeit markieren.

Zu Ladenschluss, gegen 17 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ohne Vorankündigung den Blumenladen. In einem Schaffwollrucksack hatte er verschiedene Filzprodukte dabei, darunter kleine Filzfiguren wie Vögel, Herzen, Blumen, Sterne, ... jeweils in Packungen zu je 20 Stück. Da ihr die Produkte gefielen, entschied sie sich , fünf davon zu bestellen, jeweils eine Packung mit 20 Stück pro Produkt. Sie erklärte dem Händler dabei, dass ihr Budget bei 150 Euro liege.

Das Problem begann, da Claudia ihre Lesebrille zu Hause vergessen hatte und aufgrund ihrer Sehschwäche die Bestellung nicht genau überprüfen konnte. Der Händler notierte alles handschriftlich auf einem Auftragsschein, einschließlich der Einzelpreise, aber nicht den Gesamtpreis. Zusätzlich wurde die Anzahl der bestellten Produkte mit 200 Stück pro Produkt falsch notiert, was Claudia aufgrund ihrer Sehschwäche nicht auffiel. In einer geschickten Ablenkungsaktion zeigte der Händler ihr lediglich, wo sie unterzeichnen sollte.

Schockierende Rechnung und hohe Stornogebühren

Die böse Überraschung kam, als Claudia eine Rechnung von über 2.559,59 Euro erhielt. Auf der Rückseite der Rechnung fand sie in kleiner Schrift den Hinweis, dass die Stornogebühr für die Ware 55 Prozent des Kaufpreises betrage, sollte sie die Rechnung stornieren wollen.

Claudia Wolf legte umgehend per E-Mail Protest gegen die Rechnung ein, da sie nie beabsichtigt hatte, eine so große Bestellung zu tätigen. Doch der Händler reagierte nicht auf ihre Beschwerden und drohte stattdessen mit rechtlichen Schritten.

Angesichts dieser unangenehmen Situation wandte sich die Unternehmerin aus Rankweil an die Wirtschaftskammer, wo sie nützliche Informationen vom Bereich Wirtschaftsrecht/Rechtsservice erhielt. Ihnen gelang es, nach mehreren Telefonaten, die Firma zur Vernunft zu bringen und zu erklären, dass keine Rechnung beglichen werden würde.

Rechtliche Schritte und die Suche nach Gerechtigkeit

Deutsche Anwältin schreitet ein

Überraschenderweise erhielt sie daraufhin Kontakt von einer deutschen Anwaltskanzlei, die ihre Leidensgeschichte hörte. Die Anwältin erklärte Claudia Wolf, dass es sich hierbei um Betrug handle und der fragliche Händler bereits in Deutschland wegen ähnlicher Vorfälle bekannt sei. In Deutschland habe er diesbezüglich bereits eine Gewerbesperre. Die Anwältin übergab Claudia Wolf Unterlagen aus Deutschland.

Der Händler verlegte sein jetziges Geschäft in eine Stadt in Südtirol, was weitere rechtliche Schritte komplizierter machte. Eine engagierte Frau reiste sogar nach Südtirol, um die angegebene Adresse zu überprüfen, fand jedoch weder die Firma noch einen Briefkasten.