Betrugsaffäre bei Lagerhaus Kärnten: Millionenschaden

Die Kärntner Lagerhaus WHG wird von einer Betrugsaffäre erschüttert. Der Chef von Mehrheitseigentümer BayWa, Klaus Josef Lutz, sagte gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe), zwei Mitarbeiter hätten mit der Ausstellung von Scheinrechnungen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Die Geschäftsführung hätte mit der Affäre nichts zu tun gehabt, so Lutz.

Die Sache sei unternehmensintern aufgeflogen, so Lutz, zuerst sei intern ermittelt worden. Danach habe man einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, eine Prüfung vorzunehmen und eine Selbstanzeige beim Finanzamt vorzubereiten. Im Mai sei er über die Vorwürfe informiert worden, man habe in München eine Crew zusammengestellt und sei am nächsten Tag nach Klagenfurt gefahren, um die Untersuchungen vor Ort durchzuführen.