Betriebsversammlungen vor KV-Runde für Handelsangestellte

Die heurige KV-Runde für die Handelsangestellten ist wieder von Protesten begleitet. Seit Donnerstag gibt es österreichweit Betriebsversammlungen. Bis zum 20. November, einen Tag vor dem nächsten - dem vierten - Termin mit den Arbeitgebern, soll der Druck noch verstärkt werden: Bis dahin werden es in ganz Österreich in Summe 200 Versammlungen sein, sagt die Gewerkschaft.

Heute gab es rund 30 Versammlungen, darunter bei Interspar, Sports Direct, Obi, Libro, Canon und BMW Wien, verlautete aus der Gewerkschaft der Privatangestellten zur APA.

Die Betriebsräte hätten die Gewerkschaft Gpa-djp informiert, dass die Arbeitgeber "endlich" bereit seien, über die Forderungen der Arbeitnehmer zu verhandeln. Man erwarte demnach ein entsprechendes Angebot und ein "konstruktives" Gesprächsklima auch in der Verhandlungsrunde am 21. November. Das ist am kommenden Donnerstag.

Wird da also zielführend verhandelt, wird die Betriebsversammlung unterbrochen. Sie kann aber jederzeit wieder aufgenommen werden - gegebenenfalls um weitere gewerkschaftliche Protestaktionen zu koordinieren, wie es in einer Resolution der Betriebsversammlung am Donnerstag hieß.

Auch voriges Jahr hatte es sich in der KV-Runde arg gespießt, bis weit in den Advent hinein. Die damaligen Verhandlungen, ebenfalls begleitet von Betriebsversammlungen, mündeten erst kurz vor Weihnachten in einen Abschluss.

In der aktuellen Kollektivvertragsrunde für rund 413.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im heimischen Handel sind bisher drei Termine ohne Ergebnis verstrichen. Die Arbeitgeberseite hatte in der dritten Runde vorgestern Dienstag ihr Gehaltsangebot um 0,1 Prozentpunkte auf 2 Prozent erhöht. Den Arbeitnehmern ist das aber noch deutlich zu niedrig. Die Gewerkschaft verlangte zu Beginn der KV-Verhandlungen Ende Oktober ein Plus von durchschnittlich 4,4 Prozent, drei Freizeittage und 130 Euro Schulstartgeld für Lehrlinge.

In einer Resolution, die den Teilnehmern der Betriebsversammlungen zur Abstimmung vorliegt, forderten die Arbeitnehmervertreter eine "angemessene und faire Gehaltserhöhung", die vor allem für die unteren Einkommen garantiert sein müsse, und mehr Freizeit als Ausgleich für Stress und Arbeitsverdichtung. Dafür brauche es ein Mindestgehalt von 1.700 Euro brutto. Diese Forderung wurde jetzt bekräftigt. Lehrlinge müssten unterstützt werden, für sie wird eine "ordentliche" Erhöhung der Lehrlingsentschädigung verlangt. Im Handel brauche es in Summe Einkommens- und Arbeitsbedingungen, die eine Zukunftsperspektive böten.