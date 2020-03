Betriebsrat: MAN-Standort Steyr bis 2030 gesichert

Der örtliche Betriebsratsvorsitzende Erich Schwarz bezeichnete die kolportierte Schließung des Standorts des deutsche Lkw- und Bus-Hersteller MAN im oberösterreichischen Steyr schlicht als "Gerücht, das nicht richtig ist". Es gebe Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge bis Ende 2030, die aufrecht bleiben, "vom Aufsichtsrat genehmigt und vom Vorstand unterzeichnet".

Einsparmaßnahmen aufgrund des Technologiewandels werden kommen, berichtete er der APA. Der Personalabbau solle vor allem den indirekten, administrativen Bereich betreffen. "In welcher Größenordnung das in Steyr sein wird, kann ich nicht sagen", so der Arbeitnehmervertreter. Rund 750 von 2.300 Mitarbeitern sind in diesem Bereich in Steyr beschäftigt. Er sei in die Gespräche mit dem Vorstand voll involviert, kooptiert mit dem Gesamtbetriebsrat, sagte Schwarz.