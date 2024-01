Betriebsrat glaubt an Signas Kaufhauskette Galeria

Der Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hält die deutsche Kaufhauskette trotz der Turbulenzen der Konzernmutter Signa für zukunftsfähig. "Dass nun die Kerngesellschaften der Signa-Gruppe insolvent sind, bedeutet, dass wir uns von der Signa-Gruppe und ihren Interessen befreien können", sagte Betriebsratschef Jürgen Ettl der "Wirtschaftswoche" (Sonntag).

Finde sich ein neuer Eigentümer, der "ebenso wie wir ein Interesse daran hat, dass es Galeria gut geht, ist das Unternehmen zukunftsfähig", so Ettl. Einem einzelnen Investor oder Konsortium kann Galeria laut Ettl zwischen 6 und 17 Prozent Rendite bieten. "Garantieren können wir in schlechten Zeiten 3 Prozent und in guten Zeiten mindestens 6." Dafür müssten unter anderem die Mieten an den Signa-Standorten auf ein marktübliches Niveau gesenkt werden.