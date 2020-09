Betriebserlaubnis für Block 1 im AKW Temelin

Die tschechische Atomaufsicht SUJB hat eine unbefristete Genehmigung für den weiteren Betrieb des Block 1 im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin erteilt. Global 2000 reagierte alarmiert. Mit der Entscheidung solle eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unter Einbeziehung der betroffenen Nachbarländer für die Laufzeitverlängerung des umstrittenen grenznahen AKW umgangen werden, warnte die Umweltschutzorganisation am Donnerstag.

SUJB-Inspektoren und -Spezialisten prüften 163.000 Seiten an Dokumenten und führten in den vergangenen drei Jahren mehr als 200 Kontrollen in Temelin durch. Sie fanden nichts, was SUJB daran hindern würde, die Genehmigung zu erteilen, meldete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag. Die Betriebserlaubnis gilt auf unbestimmte Zeit. Allerdings muss der Energiekonzern CEZ regelmäßig, in jährlichen Abständen, Informationen über die Sicherheit, Maschinen und das Personal zur Verfügung stellen, um nachzuweisen, dass alle Bedingungen eines sicheren Betriebs erfüllt sind.