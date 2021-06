Betriebsbesuch bei der Firma Wallmann Textil

Am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, waren Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann zu Gast bei der Wallmann Textil GmbH.

Es gab eine Führung durch die hauseigene Produktion, die seit über 60 Jahren ihren Sitz in Hohenems hat. Hier werden nach Entwurf und Schnitterstellung die Muster noch von Hand zugeschnitten, bestickt und in der Näherei verarbeitet.

„Von Beginn an legten wir Wert darauf, Kleidungsstücke zu gestalten, welche die Persönlichkeit jeder Trägerin individuell unterstreicht. Die aktuelle Sommerkollektion, in der feinste Materialien, zeitloses Design und ein Touch Nostalgie zu verspüren sind, ist aktuell im Shop in Hohenems, online oder bei unseren Händlern zu finden“, so Corinna Vonbun von Textil Wallmann.