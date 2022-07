Betonwüste verschärft Hitze: 2.400 Quadratkilometer verbaut

Die massive Verbauung mit einer "Versiegelung" von Böden durch Asphalt und Beton verschärfe die Hitze, kritisiert der VCÖ. Asphalt heize sich in der Sonne auf über 60 Grad auf. Laut der Mobilitätsorganisation sind rund 2.400 Quadratkilometer Landesfläche durch Asphalt und Bauflächen versiegelt, fast so groß wie Vorarlberg mit rund 2.600 Quadratkilometern. Gefordert werden rasche Gegenmaßnahmen, auch durch Rückbauten, und ein verantwortungsvollerer Umgang mit Flächenreserven.

In Jahren mit heißen Sommern gebe es schon jetzt mehr Hitzetote als Verkehrstote. "In Österreich war das beispielsweise im Jahr 2018 der Fall, als 409 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet wurden, die Hitze aber sogar 550 Menschen das Leben kostete", so der VCÖ.