Betonteile aus dem 3D-Drucker: Nachfrage bereits groß

JOLO Betonfertigteile und Tomaselli Gabriel Bau haben ein gemeinsames Unternehmen für 3D-Druck mit Beton gegründet. Die Concrete 3D GmbH mit Sitz in Nüziders gehört zu den ersten Unternehmen weltweit, welches Betonteile aus dem 3D-Drucker bereits in die Praxis einsetzt.

In die laufende Entwicklung fließen die Fertigkeiten von JOLO Betonfertigteile und Tomaselli Gabriel Bau ein. Zum Einsatz kamen die ersten 3D-gedruckten Teile ebenfalls in Projekten der Gesellschafter.

Markteintritt im März

"3D-Druck eröffnet neue Dimensionen"

Drucker ermöglicht Individualität

Gedruckt wird, was als CAD-Plan eingespielt wird. Für einen Blumentopf mit einem Meter Höhe und Durchmesser braucht die Anlage beispielsweise rund fünf Minuten. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. "Der 3D-Druck eröffnet neue Dimensionen. Was mit Beton früher undenkbar war, Freiform-Produktion ohne Schalung, wird nun Realität. Wir können komplexe Geometrien herstellen – und das in Serie", schildert Michael Gabriel. "Digitalisierung, Industrialisierung und Produktivität sind große Zukunftsthemen in der Bauwirtschaft. 3D-Druck vereint alle drei und ermöglicht zudem Individualität", erklärt Philipp Tomaselli.