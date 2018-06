Beteiligungsprojekt „Mädchentreff“ in Dornbirn

Ab Herbst wird in Dornbirn, an der Ecke Bergmannstraße und Klaudiastraße, ein Mädchentreff eröffnet.

Dornbirn. Der Stadtrat hat kürzlich die Anmietung von Räumlichkeiten für einen Mädchentreff der offenen Jugendarbeit beschlossen. Deswegen möchte man einen online-Beteiligungsprozess zur Gestaltung des Mädchentreffs machen. Ebenso hat bereits ein Workshop mit Mädchen im Rathaus stattgefunden. Die Dornbirner Mädchen konnten sich in die Vorbereitung dieses neuen Angebots bereits aktiv einbringen. Beispielsweise in einem kürzlich durchgeführten Workshop mit Schülerinnen der 7. und 8. Schulstufe im Rathaus. Um den Anforderungen des Mädchentreffs gerecht zu werden, startet die Stadt Dornbirn in einer gemeinsamen Aktion mit den Jugendvereinen aha, jugendornbirn und der offenen Jugendarbeit ein Beteiligungsprojekt mit konkreten Fragen, die von den interessierten Jugendlichen über ein Portal oder mobil über SMS und WhatsApp beantwortet werden können. Ab sofort können alle Interessierten aktiv an der Umfrage teilnehmen. Der Dornbirner Mädchentreff wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eröffnet.

Mädchen sind aktiv in die Sport- und Kulturszene eingebunden und nutzen, wie Burschen, ein vielfältiges Freizeitangebot. Mit dem Mädchentreff soll es ein ergänzendes Angebot in der überwiegend männlich dominierten offenen Jugendarbeit geben. Während ihrer Entwicklungsphase suchen Mädchen immer wieder gezielt Räume auf, um „unter sich zu sein”. Der geplante Mädchentreff in der Bergmannstraße ist zentral in der Innenstadt in der Nähe eines Parks, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar und in ruhiger Nachbarschaft gelegen. Mit drei Räumen auf circa 120 Quadratmetern können die jungen Damen sich ausbreiten. „Die Mädchen können ab sofort aktiv mitbestimmen, wie der Mädchentreff gestaltet sein soll, damit sie sich dort wohlfühlen und gerne aufhalten“, so Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Die Planungsgrundlage für die Umsetzung des neuen Mädchentreffs bildeten die wissenschaftlichen Studien „Lebenswelten“ der pädagogischen Hochschule Vorarlberg sowie eine Umfrage unter 170 Dornbirner Mädchen durch die FH Vorarlberg. „Wir möchten einen Freiraum für Mädchen und junge Frau im Zentrum von Dornbirn bieten und freuen uns über viele Umfragen-Teilnehmerinnen“, ergänzt Jugendstadtrat Guntram Mäser.