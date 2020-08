Betagte Grazerin stürzt in Oberösterreich in den Tod

Eine 80-jährige Grazerin ist Mittwochnachmittag auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt im Weißenbachtal im Bezirk Gmunden in Oberösterreich in den Tod gestürzt. Die Frau war zusammen mit ihren gleichaltrigen Ehemann und einer 77-jährigen Bekannten auf dem Heimweg von einem Kurzurlaub. Bei einem Zwischenstopp wollte sie die Schlucht "Maria an der Klamm" im Weißenbachtal besichtigten.

Sie ging direkt von einem Parkplatz zu einem Aussichtspunkt. Auf dem erdigen und mit Laub bedeckten Weg dorthin rutschte sie aus und stürzte 25 Meter über eine steile Felswand in ein Becken des Weißenbaches. Dabei erlitt sie tödliche Kopfverletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr Mann und die Bekannte mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.