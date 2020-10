Rot auf der Corona-Ampel bringt Besuchsbeschränkungen für Pflegeheime in Vorarlberg. Ein Besuchsverbot soll aber vermieden werden.

Um Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen sowie das vor Ort tätige Personal bestmöglich zu schützen, werden nach Umstellung der Corona-Ampel auf rot in betroffenen Gebieten zusätzliche Maßnahmen getroffen. Eine Möglichkeit für Pflegeheime, die Schutzvorkehrungen zu verstärken, liegt darin, für einen begrenzten Zeitraum Besuchsbeschränkungen in Kraft zu setzen, erklärt die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker. Zudem sollten heimungebundene Tagesbetreuungen vorübergehend geschlossen werden.