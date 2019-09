Besucherrekord für Literaturfestival O-Töne

Das Literaturfestival O-Töne freut sich nach der Abschlusslesung von Bettina Balaka und Daria Wilke am vergangenen Donnerstag nicht nur über einen Besucherrekord, sondern auch über eine Premiere: Erstmals in der 16-jährigen Geschichte des Festivals konnten alle 16 Lesungen unter freiem Himmel stattfinden.

Apropos Preise: An diesem Mittwoch (4. September) werden auch die Longlist für den Österreichischen Buchpreis sowie die Nominierungen für den Debütpreis bekanntgegeben. Beide Preise werden am 4. November im Vorfeld der "Buch Wien" (6. bis 10. November) zum vierten Mal vergeben. 60 Verlage haben 114 Titel für den Hauptpreis eingereicht, für den Debütpreis haben sich 23 Verlage mit 26 Erstlingstiteln beworben. Die Shortlist folgt am 8. Oktober.