Besucheransturm in einer wunderschönen Location

Der zweite Adventmarkt bei Gstach Sichsauwohlfühlen in Brederis war ein voller Erfolg.

RANKWEIL. Der zweite Adventmarkt von Gstach sichsauwohlfühlen in Brederis hielt was er versprach und hat die Erwartungen sogar noch übertroffen. Das Team mit Geschäftsführer Markus Gstach, seinen drei Töchtern Ulrike, Caro und Evelyn plus den knapp zwanzig Mitarbeitern sorgten im Besucherzentrum Gstach, im Hofladen und auf den vielen Ständen mit regionalen Produkten von verschiedensten Firmen und privaten Unternehmen rund um das Geschäftsareal für das spezielle Ambiente und Atmosphäre sowie einen reibungslosen professionellen Ablauf des Event. Hunderte Besucher aus Nah und Fern lockte es zum Adventmarkt nach Brederis. Ein großer Anziehungspunkt für die Kinder war das Freiluft-Kasperltheater mit Christian Mair alias Oma Lilli aus Bludenz. Die Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit soll beim Besucherzentrum Gstach künftig einen fixen Platz im Terminkalender beinhalten. Bestellungen für die Weihnachtsfeiertage werden unter office@gstach.cc oder T06764812552 gerne entgegengenommen. VN-TK