Besuch im WIFI-Restaurant-Café

Bereits seit dem Jahr 2013 führt das Wirtepaar Daniela Stix und Hans-Werner Vetter das WIFI-Restaurant-Café im WIFI-Gebäude in der Bahnhofstraße 27 in Hohenems.

Die Gasträume befinden sich im Erdgeschoß und sind durch den selben, barrierefreien Eingang zu erreichen wie die Kursräumlichkeiten. Für die Gäste stehen auch ausreichend Gratisparkplätze im Außenbereich zur Verfügung.

Montags bis samstags, jeweils von 9 bis 14 Uhr hat der Gastronomiebetrieb geöffnet und bietet in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr täglich, auch samstags, ein Mittagsmenü – angelehnt an gutbürgerliche Hausmannskost inklusive einer vegetarischen Variante – an. Die Gäste schätzen neben den schmackhaften Speisen besonders die fast familiäre Atmosphäre und den freundlichen, raschen Service, welcher buchstäblich in den Händen von Chefin Daniela liegt.

Das WIFI-Restaurant hat Platz für rund 50 Personen und bietet auch die Möglichkeit für kleinere Feiern im Restaurant. Daneben empfiehlt sich Chef Hans-Werner auch als Caterer bei Ihnen zuhause oder in anderen gewünschten Räumlichkeiten, wobei hier auch kulinarisch hochwertige Produkte und Speisen zur Auswahl stehen. Informieren Sie sich bei Interesse gerne.