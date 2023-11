Besuch im Star-Wars-Universum: "Fans Strike Back" in Wien

Ein ungefährliches Rendezvous mit Darth Vader ermöglicht die Ausstellung "The Fans Strike Back" in der Wiener Stadthalle. Die Schau bietet neben einer lebensgroßen und lebensechten Figur des Bösewichts der Stars-Wars-Filme rund 1.000 Exponate aus dem Universum der Science-Fiction-Saga, gesammelt, gebaut und modifiziert von Nerds. Besucher wandeln etwa durch ein Raumschiff, können auf dem Thron des Imperators Platz nehmen und Lichtschwerte in allen Variationen bewundern.

"Das steckt viel Herzblut drinnen", sagte Jascha Geber vom Veranstalter am Mittwoch, einen Tag vor der Eröffnung, gegenüber der APA. "Star Wars begeistert seit mehr als 40 Jahren. Fans haben viel Zeit damit verbracht, Objekte zu produzieren, zu sammeln oder zu überarbeiten." Gleich am Beginn des Rundgangs sieht man etwa das Raumschiff "Millennium Falke", das zum Leuchten gebracht wurde. "Cool", befindet Geber und Liebhaber der Saga werden ihm wohl recht geben.

Am Eingang begrüßen Darth Maul, R2-D2 und Vader in Originalgröße die Besucherinnen und Besucher. Man wandelt durch den Gang eines Sternenzerstörers und trifft den haarigen Chewbacca. Nächste Station: Tatooine - vor einem riesigen Podracer steht Jar Jar Binks. Aber auch Miniaturen sind zu bestaunen: Luke Skywalker und Obi-Wan zum Beispiel in Puppengröße. In einem anderen Schaukasten sind Köpfe der "Kantinen-Aliens" ausgestellt.

Ein Ausflug auf den Eisplaneten darf nicht fehlen. Nicht nur, dass die Schlacht auf Hoth mit Miniaturen nachgestellt wurde, gibt es einen Fotospot, der es ermöglicht, auf dem geschossenen Bild wie Skywalker kopfüber im Eis feststeckend zu hängen. Auf seinen Lieblingsteil der Schau befragt, nennt Geber "die Welt mit den Ewoks, da läuft auch ein AT-ST durch". Damit nicht genug, darf man sich auf ein Speeder Bike setzen.

Weitere Highlights auf 1.300 Quadratmetern sind diverse Ausführungen von Yoda, unzählige Raumschiffmodelle (sogar ein Blick von einer Sternenzerstörer-Brücke auf einen Tie-Fighter ist möglich), Klontruppler-Variationen, eine Selfiemöglichkeit mit dem Kopfgeldjäger Boba Fett und Han Solo im Karbonit. Pausieren lässt sich an originalen Star-Wars-Flippern (Keingeld mitnehmen!). Eine Time-Line führt durch die Geschichte der Saga, ein Raum widmet sich der Unmenge an Merchandise-Produkten - von R2-D2-Kinder-Crocs bis zu Star-Wars-Süßigkeiten.

Auf Bildschirmen erläutern Fans, wie sie die jeweiligen Props gebaut haben bzw. deren Bedeutung. Am Ende lässt es sich dank VR-Ride im Cockpit eines Rebellen-Raumschiffs Platz nehmen. "Man fliegt sieben Minuten durch das Weltall und wird ordentlich durchgeschüttelt, wenn man etwa durch ein Meteoritenfeld fliegt", bringt es Geber auf den Punkt. Die Macht ist jedenfalls mit dieser Ausstellung - oder wie Yoda sagen würde: Anschauen du musst es dir.

(S E R V I C E - "The Fans Strike Back" in der Wiener Stadthalle - Studio F, 16.11.- 11.02., Mo-Mi 10 bis 20, Do-Sa 10 bis 21, So 10 bis 20 Uhr, letzter Einlass jeweils eine Stunde vor Schließung, Internet: fansstrikeback.at)