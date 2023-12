Besuch der griechischen Präsidentin Sakellaropoulou in Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Dienstag die griechische Präsidentin Katerina N. Sakellaropoulou zu einem offiziellen Besuch in Wien. Neben dem Arbeitstreffen mit Van der Bellen findet auch ein Gespräch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) statt. Bereits zwei geplante Besuche von Sakellaropoulou 2021 und 2022 mussten wegen Corona verschoben werden.

Österreich und Griechenland unterstützen beide den EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten. Anders als Österreich hat jedoch Griechenland den Kosovo nicht als unabhängigen Staat anerkannt. Ein weiteres Thema wird laut Präsidentschaftskanzlei das EU-Wiederaufbauprogramm nach der Coronakrise bzw. die optimale Ausschöpfung des "Recovery Funds". Griechenland, das wegen seiner Schuldenkrise 2010 in schwere wirtschaftliche Not geraten war, wird von den Ratingagenturen mittlerweile wieder als anlagewürdig eingestuft.

Ein weiteres Thema, das beide Länder betrifft, ist die Klimakrise. Auch Griechenland war zuletzt von Auswirkungen stark betroffen. Im Hochwasser Mitte September waren unter den zahlreichen Todesopfern auch zwei Österreicher. Das steirische Ehepaar war laut lokalen Medien in einer Ferienunterkunft in der schwer getroffenen Region Pilion bei Volos am griechischen Festland untergebracht, die weggeschwemmt wurde. Im Sommer waren indes Dutzende Österreicher von gravierenden Waldbränden in Griechenland betroffen.

Sakellaropoulou ist die erste Präsidentin Griechenlands. Im Jänner 2020 wurde die parteifreie ehemalige Höchstrichterin vom Parlament in dieses Amt gewählt. Seit 13. März 2020 ist sie Staatsoberhaupt der Hellenischen Republik. Die Tochter eines Richters des Obersten Gerichtshofs stammt aus der Hafenstadt Thessaloniki. Sakellaropoulou studierte in Athen und an der Pariser Sorbonne Universität. Im Oktober 2018 wurde sie bereits als erste Frau in der Geschichte des Landes Präsidentin des Staatsrats - das ist das Verfassungs- sowie Oberste Verwaltungsgericht in Griechenland. Ihre Spezialgebiete sind Verfassungs- und Umweltrecht. Sie reist in Begleitung ihres Lebensgefährten Pavlos Kotsonis nach Wien.