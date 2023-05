Besuch der Funkenzunft Erlach in Karlstein

Von 28. April bis 1. Mai 2023 war die Funkenzunft Erlach mit Obmann Norbert Fenkart und StR. Markus Klien in der Gemeinde Karlstein in Niederösterreich zu Besuch.

Die Verbindung zur Gemeinde ist durch Sonja Amann entstanden, die ursprünglich im Erlach gewohnt hat und nach Niederösterreich umgezogen ist. Die Erlacher Funkenzunft hat 2016 schon einmal einen traditionellen Funken im Ort errichtet und die Karlsteiner waren 2017 in Hohenems, um am Schlossplatz einen Maibaum aufzustellen.

Dieses Jahr reiste eine Abordnung der Funkenzunft Erlach in den Osten, um beim Maibaumaufstellen mitzuhelfen. Es gab einen Empfang im Feuerwehrhaus der Gemeinde mit Musik, einer Tanzgruppe und zahlreichen Ansprachen. Die Funkenzunft Erlach besuchte im Laufe der Tage dann auch die Brauerei Zwettl, das Unternehmen Sonnentor und das Uhrenmuseum in Karlstein. Am Samstag wurde dann gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr der Maibaum im Wald aufgearbeitet und zum Festplatz transportiert. Beim Aufstellen mit den Schwalben (Stangen) haben dann alle verfügbaren Frauen und Männer mitgeholfen. Anschließend wurde bis in die Abendstunden gemeinsam gefeiert.