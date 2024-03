Besuch bei Aqua Mühle

Am Mittwoch, dem 6. März 2024, haben mehrere Mitarbeitende der Schülerbetreuung der Hohenemser Volksschulen sowie der Stadt Hohenems die Großküche der Gemeinschaftsverpflegung Aqua Mühle in Dornbirn besucht.

Der Besuch und die Schulung fand im Zuge der Landesförderung „Kinder.Essen.Körig“ statt. Alle waren sehr beeindruckt von der Küchenausstattung sowie den Mengen an Lebensmitteln, welche in der Küche an fünf Tagen in der Woche verarbeitet werden.