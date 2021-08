Beste Stimmung beim 26. Landeswandertag in luftiger Höhe

Rund 800 Senioren trafen sich zum Wandern auf dem Hochjoch

Schruns Bei Kaiserwetter trafen sich neulich rund 800 Senioren auf der Panoramaterrasse am Hochjoch zum Landeswandertag, der vom Seniorenbund Vorarlberg organisiert wurde. Die Teilnehmer kamen aus dem ganzen Land. 43 Personen nahmen sogar eine längere Anreise aus dem Kleinwalsertal in Kauf. Die 3-G- Regel galt für alle Wanderfreunde.

Beim gemütlichen Teil verwöhnte das Team des Kapell-Restaurants kulinarisch die Gäste. Bei fetziger Musik, vom Duo “Die Zwei” musikalisch serviert, durfte getanzt und geschunkelt werden. Und so manche jung gebliebenen Senioren ließen es sich nicht nehmen, in dieser schönen Atmosphäre ein Tänzchen zu wagen. “Eine so tolle Gemeinschaft in Gottes schöner Natur nach so langer Pause zu erleben, ist wirklich ein Geschenk”, resümiert der LG des Seniorenbundes, Franz Himmer aus Dornbirn zufrieden. Der Landes-Seniorenbund bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die den Landeswandertag 2021 unvergesslich schön gelingen ließen. “Wir bedanken uns recht herzlich für die gute Zusammenarbeit mit der Silvretta Montafon, der Gemeinde Schruns, der Bergrettung, dem Service Team und bei allen Ortsgruppen.” EST