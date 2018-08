Beste Stimmung am ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt in Dornbirn!

Am vergangenen Freitag war am Dornbirner Marktplatz der ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt los. Zahlreiche Besucher aus dem ganzen Land stöberten bei angenehmen Temperaturen nach neuen Lieblingsstücken und wurden an so manchem Stand fündig. Besucher und Verkäufer zeigten sich begeistert.

Bei perfektem Shoppingwetter strömten mehr als 6.000 Besucher auf den Marktplatz und in die Dornbirner Innenstadt, denn dort gab es an 80 Ständen einiges zu entdecken. Dachbodenschätze und Schrankfunde wechselten in großer Anzahl die Besitzer. Und sorgten für dieselbe glückselige Stimmung, wie die ländleanzeiger.at Liegestuhl-Auktion zum guten Zweck, sowie das Gewinnspiel rundum die inside Dornbirn Gutscheine. Das freute auch die Veranstalter sehr.

Flohmarktfeeling live und online „Der ländleanzeiger.at Nachtflohmarkt war ein voller Erfolg. Wir bedanken uns für das große Interesse bei den Besuchern und die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Dornbirn“, so Marilyn Rogginer, Russmedia Digital GmbH. „Die Schnäppchenjagd ist allerdings noch nicht vorbei, denn am 24.08. sind wir in Götzis zu Gast und laden alle herzlich ein, dabei zu sein.“ Wer die beiden Termine urlaubsbedingt verpasst, muss nicht traurig sein. Denn auch auf ländleanzeiger.at herrscht Flohmarktfeeling. Es warten mehr als 60.000 Kleinanzeigen darauf, entdeckt zu werden.