Bestattung Wien bietet Lego-Krematorium an

Die Bestattung Wien bietet ab sofort neue Sets mit Bausteinen des bekannten Spielzeugherstellers in ihrem Shop an - darunter ein bespielbarer Krematoriumsofen und eine Trauerfamilie inklusive Skelett.

Was auf den ersten Blick morbid-skurril wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Das Angebot soll Kindern nämlich dabei helfen, das Thema Tod besser verarbeiten zu können.

Großes Thema: Kinder und Verlust

Bei Gesprächen mit Kunden sei immer wieder zur Sprache gekommen, wie man den Verlust eines geliebten Menschen und alle damit zusammenhängenden Aspekte Kindern gut näherbringen könne, sagte Markus Pinter, Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe Wien GmbH, am Montag in einer Pressekonferenz. Fragen wie “Was passiert mit dem Opa in einem Krematorium?” oder “Kann ich meine Kinder zum Begräbnis mitnehmen und wie sollen sie sich dort verhalten?” seien wiederholt gestellt worden.