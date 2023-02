Best of St. Konrad – Talente gaben ihr Bestes!

Im Rahmen des Jubiläums zu „50 Jahre St. Konrad“ fand am 3. Februar 2023 ein bunter Abend im Pfarrheim statt.

Der Klaviervirtuose Jonathan Jaud brachte das Publikum gleich zu Beginn in Stimmung und begleitete im Laufe des Abends auch das Frauenensemble stimm.art, das aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls diesmal als Trio mit lustigen Liedern die Zuhörer erheiterte. Magic Simon (Märk) verzauberte das Publikum unter anderem mit einer wundersamen Weinvermehrung und ließ das Smartphone eines Gastes verschwinden und später in einer Chips-Dose wieder auftauchen. Michael Willam gab Mundartgedichte seines Vaters Alfred zum Besten und brachte das Publikum mit seiner humoristischen Darbietung zum Lachen. Pfarrer Thomas Heilbrun sorgte gemeinsam in einer Combo mit Karl Waibel und Bohuslav Bereta für gute Stimmung und überraschte mit seinem Jazztalent an Mundharmonika und Saxophon. Karl Bitschnau führte kurzweilig durch den bunten Abend, der schließlich in geselliger Gemütlichkeit und bewirtet durch das bewährte Pfarrhock-Team ausklang.