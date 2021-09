Besseres Ernährungswissen tischt mehr Obst und Gemüse auf

Werden Erwachsene gut über gesunde Ernährung von Kindern aufgeklärt, kommt mehr Gesundes und selbst Gekochtes auf den Tisch. Vor allem wird häufiger als zuvor Obst und Gemüse aufgetischt, hat ein Team um Hans-Peter Hutter von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der MedUni Wien herausgefunden. Die qualitative Studie fand teils im Corona-Lockdown statt und zeigt zudem, dass da mehr Zeit fürs Kochen aufgewendet und auch tendenziell mehr gegessen wurde.

Untersucht werden sollte, wie bzw. ob durch Aufklärung von Erziehungsberechtigten "die Achtsamkeit hinsichtlich der Kindergesundheit gesteigert werden kann", sagte Hutter bei der Präsentation am Mittwochnachmittag in Wien. Dafür wurden Pädagoginnen in SOS-Kinderdorf-Einrichtungen zwei Jahre in ihrem Verhalten beobachtet. Zunächst ermittelten die Forschenden das Ernährungswissen, Lebensmitteleinkäufe und was bzw. wie häufig selbst gekocht wurde. Danach fanden vier Ernährungsseminare statt. Bei Nachuntersuchungen ein, vier und zwölf Monate später wurde auch in die Kühlschränke geschaut.