Besser als das Oktoberfest – das Jubiläumsfest am Emser Markt

Am vergangenen Samstag, den 23. September 2023, feierte der Emser Markt ein besonderes Jubiläum:

Zwei aufregende „Street Walks“ führten die Gäste auf eine Entdeckungsreise durch die einladenden Handelsgeschäfte von Hohenems. Die charmante Moderation dieser spannenden Produktvorführung übernahm Barbara Öhe-Kirchner. Das Feedback der Teilnehmenden und Geschäftsinhaber war äußerst positiv, da die präsentierten Produkte im Anschluss in den Geschäften teils auf sehr großen Zuspruch gestoßen sind. Die Werbewirkung für den heimischen Handel wird hoffentlich noch lange nachwirken.

Die musikalische Unterhaltung wurde auf den Bühnen vor der Villa Rosenthal, im Jüdischen Viertel und beim Engelbrunnen geboten. Tolle Bandauftritte sorgten für beste Stimmung, und auch der Gitarrist und Sänger Thomas Denz sowie Zauberer Jürgen Peter trugen mit ihren Showauftritten zur Unterhaltung der Besuchenden bei. Neben Musik und Verkaufsständen waren auch erfreulich viele Kultureinrichtungen beim Emser Markt dabei, so das Jüdische Museum, die Schubertiade, die ARTspace gallery-T-69, der Verein Cooltourszene und natürlich der Kulturkreis Hohenems, der beim Museum auf Zeit einen Jubiläumswein zum 40-Jahr-Jubiläum der Stadt ausschenkte.

Das Jubiläumsfest am Emser Markt zog zahlreiche Besucher an und zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig das Stadtleben in Hohenems ist.