„BesondersHund“: Hundetraining neu gedacht – Neue Hundeschule in Hohenems

Mit „BesondersHund“ gibt es nun eine neue Hundeschule in Hohenems. Im Gespräch mit der „Blättle“-Redaktion schildert die zertifizierte tierschutzqualifizierte Hundetrainerin Petra Nachbaur die Idee dahinter:

„Hundetraining bedeutet für uns, auf den Charakter des Hundes einzugehen und diesen nicht durch Gewalt zu brechen. Wie wir Menschen ist auch jeder Hund ein Individuum mit seinen eigenen Stärken und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Es kann als Hundehalter und Trainer nicht unser Anliegen sein, einen Hund um 180 Grad zu drehen und komplett an unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen. Hunde sind so oder so von uns abhängig, egal ob Futter, Spaziergang, Tagesablauf – all das und noch viel mehr bestimmen wir für sie. Die Entscheidung für einen Hund ist auch immer eine Entscheidung für ein gemeinsames Leben, in dem gegenseitiges Entgegenkommen und Wertschätzung eine Rolle spielt. Nicht jedes unerwünschte Verhalten kann einfach wegtrainiert werden, Genetik kann nicht verändert werden. Durch gutes Management und Verständnis darüber, „wie Hunde ticken“, ist es möglich, viele „Probleme“ im Alltag für Hund und Halter erträglicher zu machen oder zu vermeiden. Unser Ziel ist es, Hund und Halter zu einem bestmöglichen Zusammenleben zu verhelfen, indem sie lernen, den Hund, seine Körpersprache und Bedürfnisse zu lesen und mit entsprechendem Werkzeug gerüstet sind, um sich in Zukunft auch selbst helfen zu können. Unser engagiertes Team besteht aus zertifizierten tierschutzqualifizierten Hundetrainern. Gerne teilen wir unser Wissen mit Ihnen, welches durch laufende Fortbildungen erweitert wird und freuen uns auf ein achtsames und respektvolles Miteinander.“