Besonderes Fest bei Eugen & Emma Maturavalet mit Ballcharakter

Dornbirn. In der Eugen & Emma Arena am Sportplatz in Haselstauden fand vorige Woche ein besonderes Maturavalet des Bundesgymnasiums Dornbirn statt.

In einer Zeit, in der keine Bälle, keine Schulwochen dafür aber digitales Lernen stattfanden, wurde zumindest das Maturavalet ausgiebig gefeiert: die Maturanten kamen in Ballkleidern und Anzügen, tanzten Polonaise und führten sehr gelungene Tanzeinlagen auf. Organisiert wurde das Valet von Lehrer Markus Schelling gemeinsam mit den Maturanten. Verantwortlich für die originelle Tanzchoreografie zeigte sich Christine Hefel von der Dance Art School. Nina Auer und Philip Hefel moderierten professionell durch den Nachmittag. Direktor Markus Germann hielt die Festrede und lobte das Durchhaltevermögen der Maturanten. Die Schüler der 8ar (Wirtschaftszweig) haben heuer den Unternehmerführerschein gemacht und im Rahmen des Valets ihre Zertifikate bekommen. Dazu hielt der Direktor der Wirtschaftskammer Christoph Jenny eine Ansprache. Erika Schuster, Lehrerein am BGD, hat den Unternehmerführerschein begleitet und wandte sich mit informativen und sehr amüsanten Worten an die Maturanten. Zwischen dem Haka-Tanz der Jungs und dem Abschlusstanz aller Maturanten fanden die Zeugnisverleihungen der Klassen 8ar, 8b und 8c statt, begleitet von den jeweiligen Abschlussfilmen. Natürlich wurde auch den Lehrern gedankt, die ihre Schüler viele Jahre begleitet haben. Ein kleiner Ersatz für den entfallenen Maturaball war das Valet auf jeden Fall – mit festlichen Kleidern, Tänzen und stolzen Eltern.